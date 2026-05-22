A Buccinasco si esprime il cordoglio per la scomparsa di Monica Montefalcone, che ha trascorso la sua adolescenza nel paese. Chi la conosceva ricorda il suo percorso di crescita e le esperienze vissute in questa comunità. La notizia della sua morte è stata comunicata ufficialmente dalle autorità locali, che hanno espresso vicinanza alla famiglia e ai familiari. La comunità si prepara a ricordarla attraverso eventuali iniziative pubbliche o commemorazioni.

Monica Montefalcone aveva trascorso l’adolescenza a Buccinasco, dove chi la conosceva la ricorda come "una ragazza piena di vita e interessi, solare, aiutava gli altri e faceva volontariato all’oratorio: una giovane donna con grandi ambizioni e un amore profondo per il mare e per la biologia", racconta chi è cresciuto con lei a Buccinasco. Qui, la 51enne biologa marina che ha perso la vita il 14 maggio insieme ad altri compagni di escursioni subacquee, tra cui la figlia 22enne Giorgia Sommacal, la ricordano con affetto e dolore per la tragica perdita. Montefalcone si trovava nella grotta di Alimathà, alle Maldive, impegnata in una delle sue frequenti immersioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il cordoglio di Buccinasco per Monica Montefalcone

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