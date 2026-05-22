Il conservatorio lancia Piano World | musica musicoterapia e innovazione digitale su 4 continenti

La settimana musicale dal 24 al 30 maggio segnerà il via operativo di "Piano World: Soul Roots Well-being", un progetto internazionale promosso dal conservatorio Alessandro Scarlatti che mette in rete istituzioni accademiche su quattro continenti per esplorare le connessioni tra performance. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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