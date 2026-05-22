Il concerto di Zé Ibarra chiude ai giardini della Rocca di Bertinoro la terza edizione di ' Romagna in fiore'
Il concerto di Zé Ibarra si è tenuto domenica 24 maggio alle 16 nei giardini della Rocca di Bertinoro, segnando la chiusura della terza edizione della rassegna Romagna in fiore. La manifestazione, parte del Ravenna Festival, si svolge nei giardini della Rocca e si è conclusa con l'esibizione del cantautore brasiliano. La prima parte della rassegna si è svolta nei giorni precedenti, coinvolgendo vari artisti e pubblico nella località.
La terza edizione della rassegna Romagna in fiore, l’anima più green di Ravenna Festival, si conclude domenica 24 maggio con il cantautore brasiliano Zé Ibarra, in concerto alle 16 nei giardini della Rocca di Bertinoro. Il suo secondo disco solista, Afim, ha consacrato Ibarra a erede di sonorità. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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