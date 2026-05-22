Il caso di Amy finisce in Regione Il nodo delle soste a chiamata At cerca soluzioni con la Provincia
Il caso di Amy è approdato in Regione, concentrandosi sul problema delle soste a chiamata. L’azienda di trasporto pubblico sta collaborando con la Provincia per individuare una soluzione concreta. La responsabile del servizio clienti ha dichiarato che si sta lavorando attivamente per risolvere la questione. La questione riguarda le modalità di gestione delle soste a chiamata, che stanno creando disagi tra gli utenti. Non sono stati ancora comunicati dettagli specifici sui tempi o le modalità di intervento.
"Siamo al lavoro trovare una soluzione". Lo assicura Jasmine Andreaus, responsabile della customer experience di Autolinee Toscane che interviene sul casosollevato da Annamaria Lorena Graziano, conosciuta come Amy, la donna di Uzzano che ha presentato una denuncia formale al Commissariato di polizia di Montecatini Terme per discriminazione nei confronti delle persone con disabilità. Al centro dell’esposto c’è la gestione del trasporto pubblico locale da parte di At e l’impossibilità per Annamaria di muoversi senza barriere. "Con la sedia a rotelle elettrica – sottolinea Andreaus – in teoria potrebbe salire da sola perché quasi tutti i bus sono attrezzati di pedane. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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