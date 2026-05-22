Il caso di Amy finisce in Regione Il nodo delle soste a chiamata At cerca soluzioni con la Provincia

Il caso di Amy è approdato in Regione, concentrandosi sul problema delle soste a chiamata. L’azienda di trasporto pubblico sta collaborando con la Provincia per individuare una soluzione concreta. La responsabile del servizio clienti ha dichiarato che si sta lavorando attivamente per risolvere la questione. La questione riguarda le modalità di gestione delle soste a chiamata, che stanno creando disagi tra gli utenti. Non sono stati ancora comunicati dettagli specifici sui tempi o le modalità di intervento.

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