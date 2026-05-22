Il cantautore teatino Vanni Malandra in tour con Oltre le stanze

Il cantautore teatino Vanni Malandra ha iniziato il suo tour promozionale intitolato “Oltre le stanze” il 15 maggio. L’artista ha presentato dal vivo le sue nuove canzoni in diverse tappe, portando sul palco il suo repertorio. La tournée continua con altre date previste nelle prossime settimane. La sua musica è stata ascoltata in vari locali e spazi dedicati, e Malandra si prepara a esibirsi ancora in più città.

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