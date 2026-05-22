Il Calcio Napoli ovvero | funziona un’azienda in cui i dipendenti vogliono scegliersi il capo?

Da ilnapolista.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, si sono diffuse voci riguardo a tensioni all’interno dello spogliatoio di una squadra di calcio di primo livello, con indicazioni di una possibile rivolta contro l’allenatore. Le indiscrezioni parlano di allusioni e comportamenti che suggeriscono un malcontento tra i giocatori, mentre alcuni segnali indicano che il rapporto tra lo staff tecnico e i calciatori sia diventato difficile. La situazione sta attirando l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori, senza che siano ancora state fornite conferme ufficiali.

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Le vicende di questi giorni, tra indiscrezioni, allusioni e una quantità industriale di ammiccamenti raccontano una sorta di rivolta dello spogliatoio del Napoli nei confronti dell’allenatore. “I calciatori ormai non lo sopportano e se ne vogliono liberare”, “metodi da dittatore”, “doppi allenamenti impossibili”, sono alcune delle frasi raccolte tra varie fonti vicine alla squadra. In Italia la responsabilità è un concetto astratto. Il verminaio, come altro definire sempre che sia vero, quanto emerso nella trasmissione di Fabrizio Corona, offre lo spunto per una riflessione sulla cultura del lavoro e della disciplina di cui ha scritto Giuseppe Manzo qui sul Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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