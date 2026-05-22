Il Calcio Napoli ovvero | funziona un’azienda in cui i dipendenti vogliono scegliersi il capo?
Recentemente, si sono diffuse voci riguardo a tensioni all’interno dello spogliatoio di una squadra di calcio di primo livello, con indicazioni di una possibile rivolta contro l’allenatore. Le indiscrezioni parlano di allusioni e comportamenti che suggeriscono un malcontento tra i giocatori, mentre alcuni segnali indicano che il rapporto tra lo staff tecnico e i calciatori sia diventato difficile. La situazione sta attirando l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori, senza che siano ancora state fornite conferme ufficiali.
Le vicende di questi giorni, tra indiscrezioni, allusioni e una quantità industriale di ammiccamenti raccontano una sorta di rivolta dello spogliatoio del Napoli nei confronti dell’allenatore. “I calciatori ormai non lo sopportano e se ne vogliono liberare”, “metodi da dittatore”, “doppi allenamenti impossibili”, sono alcune delle frasi raccolte tra varie fonti vicine alla squadra. In Italia la responsabilità è un concetto astratto. Il verminaio, come altro definire sempre che sia vero, quanto emerso nella trasmissione di Fabrizio Corona, offre lo spunto per una riflessione sulla cultura del lavoro e della disciplina di cui ha scritto Giuseppe Manzo qui sul Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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Il Calcio #Napoli, ovvero: funziona un’azienda in cui i dipendenti vogliono scegliersi il capo? Dall'ammutinamento del 2019 (che ci portò Gattuso al posto di Ancelotti) agli spifferi di questi giorni sui rapporti tra spogliatoio e allenatore. Di Stefano Campolo https: facebook
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