Il Calcio Napoli ovvero | funziona un’azienda in cui i dipendenti vogliono scegliersi il capo?

Recentemente, si sono diffuse voci riguardo a tensioni all’interno dello spogliatoio di una squadra di calcio di primo livello, con indicazioni di una possibile rivolta contro l’allenatore. Le indiscrezioni parlano di allusioni e comportamenti che suggeriscono un malcontento tra i giocatori, mentre alcuni segnali indicano che il rapporto tra lo staff tecnico e i calciatori sia diventato difficile. La situazione sta attirando l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori, senza che siano ancora state fornite conferme ufficiali.

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