Il boss del Southampton ha autorizzato lo spionaggio dei club EFL

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di un'indagine riguardante il Southampton, che avrebbe autorizzato attività di spionaggio nei confronti di altri club del sistema EFL. Fonti ufficiali hanno confermato che l'operazione coinvolge un’azione di sorveglianza mirata e illegale, condotta senza il consenso delle società interessate. La questione sta attirando l’attenzione dei media e delle autorità sportive, che stanno verificando i dettagli relativi alle modalità e alle responsabilità di questa iniziativa.

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2026-05-21 20:37:00 Il web non parla d’altro: L’operazione di spionaggio del Southampton sui club rivali del campionato è stata autorizzata dall’allenatore Tonda Eckert e descritta come un “piano artificioso e determinato dall’alto verso il basso per ottenere un vantaggio competitivo”, secondo i risultati di un comitato disciplinare indipendente. Le ragioni scritte dietro la decisione della giuria sono state pubblicate dalla Football League inglese dopo che il Southampton è stato espulso dagli spareggi di campionato e ha ricevuto una detrazione di quattro punti per la stagione 2026-27. Il Southampton ha ammesso di aver osservato le sessioni di allenamento degli avversari durante la campagna, portando a una delle sanzioni disciplinari più significative nella storia recente dell’EFL. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il boss del Southampton ha “autorizzato” lo spionaggio dei club EFL ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L’EFL potrebbe posticipare la finale degli spareggi di campionato sulla disputa delle spie del Southampton2026-05-14 17:17:00 Breaking news: L’EFL ha annunciato che la finale dei play-off del campionato potrebbe essere sospesa a causa dei procedimenti... Scandalo in Inghilterra: il Southampton escluso dalla finale playoff per spionaggio. Che cosa è successoIl Southampton è stato escluso dalla finale dei playoff promozione della Championship inglese dopo aver ammesso di aver spiato gli allenamenti di tre...