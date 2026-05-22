Una donna di 35 anni, madre di un neonato, si è ritrovata a dover gestire le notti senza sonno e a cercare di riposare durante la pausa pranzo al lavoro. Durante una giornata, il bambino non le ha lasciato riposare e si è addormentato esausta sul posto di lavoro. La donna è stata licenziata, ma il giudice ha deciso di reintegrarla nel suo ruolo. La vicenda ha attirato l’attenzione su tematiche legate alle difficoltà di conciliare i bisogni familiari con le esigenze lavorative.

Varese, 22 maggio 2026 – Le tante notti insonni ad accudire il bebè di pochi mesi, lo stress di una neomamma, la necessità di provare a recuperare qualche scampolo di sonno durante la pausa pranzo, al lavoro. Un’impiegata di 35 anni della provincia di Varese è finita al centro di una causa (che alla fine ha vinto) dopo essere stata sorpresa a dormire dai suoi superiori in ufficio. La vicenda, come riporta il Corriere della Sera, risale alla primavera del 2023. E non ci sarebbe ovviamente stato nulla di male se quel “pisolino” se lo fosse concesso all’interno dell’ orario concordato di pausa. A “tradirla” è stata invece la decisione prima di timbrare il cartellino di rientro, come si dice, segnalando così ufficialmente il ritorno alla piena operatività, e poi di addormentarsi – sfinita – sul divano dell’infermeria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il bebè non la lascia dormire e si addormenta (sfinita) sul posto di lavoro: 35enne viene licenziata, la giudice la reintegra

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