Durante l’esibizione di Sal Da Vinci con il brano ‘Per sempre sì’ all’Eurovision, tra Marcello Sacchetta e Francesca Tocca si è visto un bacio che ha attirato l’attenzione di molti. In un’intervista, Sacchetta ha spiegato che in quel momento erano molto concentrati sulla finale e che il gesto era naturale. La coreografia, infatti, è stata interpretata come un momento di complicità tra i due. La scena ha suscitato diverse reazioni tra il pubblico e i fan sui social.

C'è del tenero tra Marcello Sacchetta e Francesca Tocca? Se lo stanno chiedendo tutti dopo aver visto il loro passionale bacio nella coreografia che hanno portato sul palco dell'Eurovision durante l'esibizione di Sal Da Vinci con il brano 'Per sempre sì'. Ieri a La volta buona il noto ballerino ha fatto sapere che non si esibiva in video da cinque anni e non ha negato di aver avuto un po' di ansia. Ma ciò che interessava di più ai presenti era scoprire se è scattata la scintilla tra lui e l'ex moglie di Raimondo Todaro. Quando hanno tirato in ballo il loro bacio ha detto che erano molto carichi perché si trattava della finale e avevano tutti voglia di vincere. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il bacio tra Marcello Sacchetta e Francesca Tocca era reale? Lui svela: “Eravamo molto presi dalla finale”

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Il Bacio di Marcello Sacchetta e Francesca Tocca Dietro le Quinte dell'Eurovision

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