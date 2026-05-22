I festeggiamenti dedicati alla Madonna della Pace a Giugliano sono iniziati ieri con le prove del volo dell’angelo, evento che si svolge ogni anno in questa occasione. Questa sera, l’evento sarà trasmesso in diretta da Lago Patria, dove si svolgeranno ulteriori attività legate alle celebrazioni. Le prove del volo dell’angelo rappresentano un momento tradizionale molto atteso, che coinvolge partecipanti e spettatori presenti nella zona. La manifestazione proseguirà con altri eventi previsti nelle prossime ore.

Hanno preso il via ieir i festeggiamenti in onore della madonna della pace a Giugliano con le prove del volo dell'angelo. Le bimbe sorteggiate hanno fatto il loro primo volo, in attesa di quelli ufficiali di lunedì 25 e di sabato 30 maggio. Le prove sono state trasmesse in diretta dalla nostra emittente con collegamenti e interventi in studio. a seguito del sorteggio ad aprire i festeggiamenti sarà Dionisia Gervasio. A chiudere la giornata di processione del lunedì 25 Maggio Giulia Pezzella. L'ottava sarà il momento di Katia Truppa e in serata Maria Vittoria Maraucci. A disposizione ci sarà Vittoria Belluomo come riserva. Stasera invece la statua della vergine arriverà sulla fascia costiera per una rievocazione storica del ritrovamento del simulacro presso lo stadio del remo che trasmetteremo in diretta dalle 19. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Ieri le prove del volo dell'angelo, stasera diretta da Lago Patria

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