Ieri in Campania | operaio travolto e ucciso sull’A1 Ragazzo morto per un gelato analisi sui campioni
Ieri in Campania si sono verificati due eventi tragici. Un operaio è stato investito e ucciso da un veicolo sull’autostrada A1, mentre un ragazzo ha perso la vita dopo aver ingerito un gelato. Sono in corso analisi sui campioni prelevati per chiarire le cause dell’incidente alimentare. Le autorità stanno indagando sui dettagli di entrambe le situazioni. La giornata ha portato alla luce queste due vicende che hanno coinvolto persone di diverse età.
Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 21 maggio 2026. Avellino – La comunità di Lauro è sprofondata nel dolore e nell’incredulità per la prematura scomparsa di Michele Amelia, l’operaio di 42 anni rimasto vittima di un drammatico incidente stradale questa mattina lungo l’autostrada A1. (LEGGI QUI) Benevento – I Poliziot ti del Commissariato di P.S. di Cervinara ha nno dato esecuzione al provvedimento di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e di applicazione d ella misura del divieto d i avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del dispositivo del braccialetto elettronico, emess o dal G. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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