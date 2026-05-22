Iddu – L’ultimo padrino | tutto quello che c’è da sapere sul film

Iddu – L’ultimo padrino: trama, cast e streaming del film. Questa sera, venerdì 22 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Iddu – L’ultimo padrino, film del 2024 scritto e diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. È liberamente ispirato a un fatto avvenuto durante la latitanza di Matteo Messina Denaro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nella Sicilia dei primi anni 2000, Catello Palumbo, un ex politico locale democristiano di origini campane, condannato a sei anni per concorso esterno in associazione di tipo mafioso nel carcere di Cuneo, si vede offrire la libertà da parte dei servizi segreti in cambio del suo aiuto nel catturare il suo figlioccio d’un tempo: il boss mafioso Matteo. 🔗 Leggi su Tpi.it

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