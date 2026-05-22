IA e biodiversità Una nuova oasi

Recentemente si è discusso dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per tutelare la biodiversità, considerata un elemento essenziale per la stabilità del pianeta. La biodiversità, definita come la rete della vita, rappresenta la varietà di specie e habitat che sostengono gli ecosistemi e la loro capacità di resistere a cambiamenti ambientali. In questo ambito, sono stati avviati progetti che sfruttano strumenti digitali per monitorare la biodiversità e intervenire in modo più efficace nella conservazione delle risorse naturali.

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"La rete della vita". Così viene definita la biodiversità, che garantisce la resilienza del pianeta ed è fondamentale per la nostra sopravvivenza. Ecco perché la sua tutela è un tema di crescente importanza. "Ripristinare la biodiversità non è un atto di altruismo verso la natura: è la scelta più razionale che imprese, istituzioni e cittadini possano fare per il proprio futuro – sottolinea Virginia Castellucci, Head of Sustainability and Advocacy presso 3Bee –. Oltre il 50% del PIL mondiale dipende direttamente dagli ecosistemi, eppure per ogni dollaro investito nella loro protezione ne spendiamo trenta in attività che li danneggiano. Le Oasi della Biodiversità nascono per ribaltare questo rapporto: rigenerare habitat con specie autoctone e misurare ogni trasformazione con dati continui e verificabili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - IA e biodiversità. Una nuova oasi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tre cose che faccio per preparare la mia oasi dí biodiversità Sullo stesso argomento Pavia, nasce una nuova Oasi della Biodiversità: oltre 4mila piante e sensori intelligentiPavia, 20 maggio 2026 – In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità del prossimo 22 maggio (la data è stata scelta per commemorare... Alla scoperta dell'Oasi Val di Sole, una giornata immersi nella natura e nella biodiversitàSabato 18 aprile l’Oasi Val di Sole, a Fossa di Concordia, apre le porte ai cittadini per una giornata speciale alla scoperta di uno degli ambienti... Il nostro monastero ha spalancato le porte a una biodiversità ancora più bella: quella di una cooperativa di ragazzi con diverse abilità, venuti a sporcarsi le mani con la terra. La rubrica A fuoco lento di Suor Myriam D'Agostino e la Comunità benedettina di S x.com Nessuna versione residenziale del distributore d'acqua usato nei data center. reddit Cos'è la dark diversity?In occasione della Giornata mondiale della biodiversità proviamo a fare il punto su ciò che sappiamo, su quello che non vediamo (la biodiversità oscura) e sul modo in cui misuriamo la vita sul pianeta ... wired.it IA e biodiversità. Una nuova oasiLa rete della vita. Così viene definita la biodiversità, che garantisce la resilienza del pianeta ed è fondamentale per ... msn.com