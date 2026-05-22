I tennisti protestano | niente tv e conferenze stampa ridotte Sinner | Ora basta serve rispetto

I tennisti hanno deciso di protestare riducendo le sessioni con i media e sospendendo le trasmissioni televisive durante gli eventi. La richiesta principale riguarda un aumento del compenso, maggiori garanzie e un ruolo più rilevante nelle decisioni organizzative. Tra i giocatori coinvolti, uno ha dichiarato che è arrivato il momento di chiedere rispetto e di far ascoltare le proprie esigenze. La protesta si è manifestata attraverso queste azioni, che mirano a sottolineare le richieste di miglioramenti contrattuali e di tutela.

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