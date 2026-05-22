I tennisti protestano | niente tv e conferenze stampa ridotte Sinner | Ora basta serve rispetto
I tennisti hanno deciso di protestare riducendo le sessioni con i media e sospendendo le trasmissioni televisive durante gli eventi. La richiesta principale riguarda un aumento del compenso, maggiori garanzie e un ruolo più rilevante nelle decisioni organizzative. Tra i giocatori coinvolti, uno ha dichiarato che è arrivato il momento di chiedere rispetto e di far ascoltare le proprie esigenze. La protesta si è manifestata attraverso queste azioni, che mirano a sottolineare le richieste di miglioramenti contrattuali e di tutela.
A Parigi la Fronda la conoscono bene, avendola organizzata già 378 anni fa contro il cardinale Mazarino. In fondo, nella protesta dei tennisti contro gli Slam, sopravvive una sorta di ribellione all’assolutismo dei quattro tornei maggiori, accusati di non ripartire equamente i profitti con i veri protagonisti dello spettacolo, cioè i giocatori. La querelle è piuttosto nota: con i montepremi, gli Slam destinano loro circa il 15% dei proventi, cifra inferiore al 22% garantito ad esempio dai Masters 1000, e considerata decisamente insufficiente, in particolare in merito al sostegno dei giocatori di seconda fascia e alle coperture pensionistiche per il dopo-agonismo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
SINNER: Vogliamo rispetto sui prize money, SENZA DI NOI NIENTE SLAM
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Il Roland Garros si accende ancora prima di iniziare Niente boicottaggio, ma i giocatori ATP e WTA preparano una protesta contro il prize money dello Slam parigino: la tensione tra tennisti e organizzatori è sempre più alta #RolandGarros #Tennis #ATP facebook
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