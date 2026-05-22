I pronostici di venerdì 22 maggio | Serie A finale Coppa di Francia e playout Serie B

Venerdì 22 maggio si gioca l’ultima giornata di Serie A, con l’anticipo tra Fiorentina e Atalanta, entrambe senza più obiettivi di classifica. Nella stessa giornata si disputa la finale di Coppa di Francia e il playout di Serie B, eventi che concludono diverse stagioni calcistiche. La giornata si svolge tra partite di campionato, una finale e incontri di retrocessione, con molte squadre che si contendono ancora posizioni e risultati decisivi.

I pronostici di venerdì 22 maggio, inizia l’ultima giornata di Serie A, c’è la finale di Coppa di Francia e il playout di Serie B L’ultima giornata di Serie A inizia con l’anticipo tra Fiorentina e Atalanta, due squadre rimaste ormai senza più obiettivi di classifica concreti. A Firenze non vedono l’ora di archiviare una stagione che passerà alla storia come una delle più brutte e deludenti di sempre, in cui i sogni Champions si sono presto trasformati nell’incubo retrocessione, paura con cui la Fiorentina ha dovuto convivere fino a pochi turni fa, dal momento che la salvezza aritmetica è arrivata soltanto alla terzultima giornata al “Franchi” contro il Genoa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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