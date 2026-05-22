I programmi TV di oggi 22 maggio 2026 | musica soap e film
Oggi, 22 maggio 2026, i telespettatori possono seguire diversi programmi televisivi su vari canali. Su Rai 1 va in onda “Semplicemente Fiorella”, mentre su Canale 5 viene trasmesso “La forza di una donna”. Su Rai 3, invece, si può vedere “Iddu – L’ultimo padrino”. La programmazione della giornata comprende anche film e soap, offrendo una gamma di generi per gli spettatori che desiderano passare la serata davanti alla televisione.
Guida ai programmi TV del 22 maggio 2026: “Semplicemente Fiorella” su Rai 1, “La forza di una donna” su Canale 5, “Iddu – L’ultimo padrino” su Rai 3. La prima serata del 22 maggio offre su Rai 1 l’evento musicale Semplicemente Fiorella, una celebrazione dal vivo che richiama il grande pubblico. Su Rai 2 arriva il giallo tropicale di Delitti in Paradiso, con un caso avvolto nel mistero. Rai 3 propone la forza narrativa di Iddu – L’ultimo padrino, un racconto che scava nella storia recente del Paese. Canale 5 risponde con La forza di una donna, episodio ricco di intrecci emotivi e colpi di scena. Per chi cerca adrenalina, Italia 1 rilancia con Jurassic World, blockbuster d’azione e avventura. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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