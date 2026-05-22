I primi 100 giorni dei quartieri | Clima positivo incontri continui tra consiglieri e assessori competenti

A poco più di tre mesi dall’inizio delle loro attività, i dodici Consigli di Quartiere di Cesena hanno fatto un primo punto sulla loro azione, avvenuta a partire da lunedì 12 gennaio. Nei primi 100 giorni, hanno promosso incontri frequenti con gli assessori e i consiglieri comunali, creando un clima di collaborazione. Sono stati avviati diversi incontri tra rappresentanti dei quartieri e i membri dell’amministrazione per discutere questioni locali e proposte di intervento.

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