I primi 100 giorni dei quartieri | Clima positivo incontri continui tra consiglieri e assessori competenti
A poco più di tre mesi dall’inizio delle loro attività, i dodici Consigli di Quartiere di Cesena hanno fatto un primo punto sulla loro azione, avvenuta a partire da lunedì 12 gennaio. Nei primi 100 giorni, hanno promosso incontri frequenti con gli assessori e i consiglieri comunali, creando un clima di collaborazione. Sono stati avviati diversi incontri tra rappresentanti dei quartieri e i membri dell’amministrazione per discutere questioni locali e proposte di intervento.
A poco più di 100 giorni dal loro insediamento, avvenuto a partire da lunedì 12 gennaio, i dodici Consigli di Quartiere di Cesena tracciano un primo bilancio dell’attività svolta insieme all’Amministrazione comunale. Un percorso avviato all’insegna dell’ascolto, della partecipazione e del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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