La Procura di Pavia ha richiesto all’azienda di e-commerce l’elenco completo degli acquisti effettuati da Sempio, includendo film, libri e altri articoli acquistati tramite la piattaforma. La richiesta si inserisce in un’indagine in corso e riguarda le attività di acquisto di un soggetto specifico. Amazon ha fornito una risposta con i dettagli richiesti, che saranno ora analizzati dagli inquirenti per chiarire eventuali collegamenti o responsabilità. La vicenda si inserisce in un procedimento legale ancora in fase di sviluppo.

Gli acquisti Amazon, film visti e libri compresi. E' uno degli aspetti che la Procura di Pavia, i pubblici ministeri Giuliana Rizza e Stefano Civardi, ha delegato al Nucleo investigativo di Milano per tratteggiare "l'aspetto personologico dell'indagato ed acquisire elementi utili alle indagini" nei confronti di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sull'omicido di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Il ritorno di Lovati: "Su Sempio solo fumo". Che fine ha fatto la pista del sicario Il ritorno di Lovati: "Su Sempio solo fumo". Che fine ha fatto la pista del sicario Il provvedimento, infatti, era arrivato dopo una prima richiesta del febbraio 2025, a cui Amazon non aveva dato seguito: “Dopo numerosi contatti e solleciti, in data 11. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - I pm hanno chiesto la lista degli acquisti di Sempio: la risposta di Amazon

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