I pendolari d’Italia per antonomasia Lettera
Molti insegnanti italiani hanno affrontato anni di precariato prima di ottenere una posizione stabile. Per alcuni, questa prospettiva rappresenta il principale obiettivo professionale, anche se il percorso può essere lungo e incerto. La ricerca di un impiego sicuro nel settore dell’istruzione è condivisa da numerosi candidati, che spesso si confrontano con le difficoltà legate alle graduatorie e alle assunzioni. La questione riguarda quindi soprattutto le modalità di accesso e di stabilizzazione del lavoro nel mondo della scuola.
Inviata da Michele Canalini - La professione dell’insegnante è quella a cui aspirano tanti candidati perché, dopo diversi anni di precariato in genere, consente il raggiungimento del cosiddetto “posto fisso”. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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