I nuovi marchi cinesi in Italia dai quadricicli ai Suv
Durante il Dealer Day di Verona, evento dedicato ai concessionari, sono stati presentati numerosi modelli di veicoli di origine cinese. Tra questi, sono stati mostrati quadricicli e SUV, con una presenza significativa di importatori e distributori italiani che hanno mostrato i nuovi marchi provenienti dalla Cina. L’evento ha riunito diverse aziende del settore automobilistico, sottolineando l’interesse crescente verso i veicoli provenienti dalla Cina nel mercato italiano.
In teoria, il Dealer Day di Verona sarebbe l’appuntamento più importante dell’anno per concessionari e fornitori di servizi per il settore della mobilità. E ancora certamente lo è, come punto di riferimento del settore, con gli stand, i convegni, la presenza di tutte le grandi associazioni di operatori del settore che discutono dei non pochi problemi del mercato dell’auto e gli incontri riservati ai dealer delle diverse marche. Da qualche anno, però, le case automobilistiche non vogliono mancare a questo appuntamento e il 2026 ha confermato questa tendenza, con una differenza: oltre a quelle ben conosciute, come Bmw, Mercedes, Volvo, Hyundai, Kia e a qualche cinese ormai affermata come Byd, Geely e Omoda-Jaecoo, non sono mancati i nuovi arrivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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