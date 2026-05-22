Durante il Dealer Day di Verona, evento dedicato ai concessionari, sono stati presentati numerosi modelli di veicoli di origine cinese. Tra questi, sono stati mostrati quadricicli e SUV, con una presenza significativa di importatori e distributori italiani che hanno mostrato i nuovi marchi provenienti dalla Cina. L’evento ha riunito diverse aziende del settore automobilistico, sottolineando l’interesse crescente verso i veicoli provenienti dalla Cina nel mercato italiano.

In teoria, il Dealer Day di Verona sarebbe l’appuntamento più importante dell’anno per concessionari e fornitori di servizi per il settore della mobilità. E ancora certamente lo è, come punto di riferimento del settore, con gli stand, i convegni, la presenza di tutte le grandi associazioni di operatori del settore che discutono dei non pochi problemi del mercato dell’auto e gli incontri riservati ai dealer delle diverse marche. Da qualche anno, però, le case automobilistiche non vogliono mancare a questo appuntamento e il 2026 ha confermato questa tendenza, con una differenza: oltre a quelle ben conosciute, come Bmw, Mercedes, Volvo, Hyundai, Kia e a qualche cinese ormai affermata come Byd, Geely e Omoda-Jaecoo, non sono mancati i nuovi arrivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I nuovi marchi cinesi in Italia, dai quadricicli ai Suv

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