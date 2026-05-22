Nel settore dello spettacolo, si registra un incremento del numero di lavoratori e lavoratrici, mentre le retribuzioni rimangono sostanzialmente stabili. I dati più recenti indicano che più persone sono entrate nel settore, ma le retribuzioni non hanno subito variazioni significative. Nonostante la crescita occupazionale, la disparità tra aumenti di personale e salari continua a essere evidente. Questa situazione evidenzia una differenza tra la crescita dell’occupazione e l’andamento delle retribuzioni nel settore dello spettacolo.

Milano – Aumentano i lavoratori e le lavoratrici del mondo dello spettacolo, molto meno le retribuzioni. E ad essere penalizzate sono soprattutto le lavoratrici. L’Osservatorio annuale dell’ Inps su questo settore evidenzia un forte incremento, in Lombardia, di chi opera nello spettacolo, ambito che va dai direttori d’orchestra alle maestranze. Nel 2025 si tratta di 76.246 persone contro le 52.609 del 2015: in dieci anni, il 44% in più, con un trend che si è consolidato negli ultimi anni. A livello territoriale, però, emerge un unico polo forte, ovvero quello di Milano dove nel 2025 hanno operato 58.661 persone, con almeno una giornata retribuita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I numeri dello spettacolo: aumentano i lavoratori, non gli stipendi e la parità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Scuola, aumentano gli stipendi per i docenti: le cifreI tanti attesi aumenti per i docenti scolastici (e non solo) diventeranno molto presto realtà: il nuovo contratto per i prof.

CCNL scuola 2025-2027: quanto aumentano gli stipendi di docenti e ATAIl rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2025-2027 rappresenta uno dei temi più rilevanti per...

I numeri dello spettacolo: aumentano i lavoratori, non gli stipendi e la paritàIn Lombardia gli addetti sono cresciuti del 44%, le retribuzioni solo del 3%. Resistono le differenze: il 60% dei vertici è uomo, paghe più basse alle donne ... ilgiorno.it

Spettacolo di droni al maxi concerto di #Shakira a #Copacabana che potrebbe battere i numeri di Madonna (nel 2024 circa 1,6 milioni di spettatori) e di Lady Gaga (nel 2025 aveva raggiunto quota 2 milioni) sempre a Rio. Nel video l'emozione della star pri x.com

Inps, nel 2025 crescono lavoratori spettacolo (+2,7%) e sportivi (+3,3%)Il numero di lavoratori dello spettacolo con almeno una giornata retribuita nel 2025 è risultato pari a 368.192, con una retribuzione media annua di 11.790 euro e un numero medio annuo di 99 giornate ... ansa.it

Velocemente! Dammi la sequenza dei numeri prima che scada il tempo! reddit