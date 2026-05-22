I neoforchettoni

Nato e residente in una zona del Piemonte meridionale, l'autore descrive la regione come un territorio tra le ultime propaggini dell’Appennino Ligure e un paesaggio caratterizzato da un disegno lento e particolare. La zona si trova a ridosso dei confini di una regione confinante e si sviluppa in un contesto geografico che l'autore considera unico. La descrizione si focalizza sulla posizione geografica e le caratteristiche del territorio, senza approfondire altri aspetti o motivazioni.

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Dall'archivio L'Arci Gola, 22mila iscritti, è già la più grande associazione enogastronomica. Edizione di martedì 16 dicembre 1986 Dall'archivio L'Arci Gola, 22mila iscritti, è già la più grande associazione enogastronomica. Edizione di martedì 16 dicembre 1986 Per mia grande fortuna sono nato e vivo in una terra straordinaria del Piemonte meridionale che confina con le ultime propaggini dell’Appennino Ligure ed è circoscritta dal disegno lento e sinuoso del fiume Tanaro; la Langa. In questa parte subalpina del nostro bel paese s’è educati a conversare e disputare sul buon vino, sui piatti tipici della nostra tradizione, sul riscatto alimentare dalla nostra antica miseria. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - I neoforchettoni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video