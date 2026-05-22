I musei europei sono in difficoltà

I musei europei stanno affrontando difficoltà crescenti a causa di una diminuzione dei finanziamenti pubblici e di un calo delle visite dei visitatori. Questa situazione ha portato a tagli nei budget, riduzioni di personale e a una minore disponibilità di mostre e iniziative culturali. Le istituzioni cercano soluzioni per sostenere le proprie attività e attrarre nuovamente il pubblico, affrontando le sfide legate alla riduzione delle entrate e alla conservazione delle collezioni.

Sabato 23 maggio in Europa è la notte dei musei, ma anche se alcune mostre hanno grande successo, queste istituzioni culturali sono in difficoltà a causa di un generale calo degli ingressi, in particolare dopo gli anni della pandemia di covid. Il furto clamoroso al Louvre è solo il simbolo di una crisi che impone ai musei europei di reinventarsi in qualche modo. Ma quali potrebbero essere le soluzioni? Questo notiziario settimanale è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). 🔗 Leggi su Internazionale.it

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