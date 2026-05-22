I giochi sono chiusi Sondaggi il partito italiano vola | adesso vincono loro

Secondo le ultime rilevazioni della Supermedia AGIYouTrend del 21 maggio 2026, il panorama politico italiano evidenzia un aumento dei consensi per il centrodestra, che si avvicina alle forze del campo largo. I sondaggi indicano un recupero di consenso per il partito di maggioranza, con una crescita che riduce la distanza rispetto alle altre forze politiche. La situazione appare in evoluzione, con i dati che mostrano come i voti si stiano spostando verso le forze di centrodestra.

Basandosi sulle ultime rilevazioni della Supermedia AGIYouTrend del 21 maggio 2026, lo scenario politico italiano mostra un chiaro dinamismo con il centrodestra che fa registrare un recupero significativo e riduce quasi del tutto la distanza rispetto alle forze del cosiddetto campo largo. Nelle ultime due settimane, la coalizione di governo ha saputo riprendere quota recuperando un intero punto percentuale. Questo spostamento dell’elettorato delinea un panorama competitivo molto serrato, dove le distanze tra i blocchi principali si sono ridotte ai minimi termini, lasciando presagire una sfida aperta per la leadership del paese. Il volo di Fratelli d’Italia e della Lega. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Stratégies et trahisons, la chute de la Gauche française

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