I frutti più cari del mondo | in Giappone due meloni pregiati battuti all’asta per oltre 31mila euro
In Giappone, due meloni coltivati nell’isola di Hokkaido sono stati venduti all’asta per oltre 31.000 euro. La vendita ha raggiunto un prezzo record di 5,8 milioni di yen. Si tratta di frutti considerati tra i più costosi al mondo, grazie alle loro caratteristiche di pregio. La transazione è avvenuta in un’asta dedicata a prodotti di alta qualità, attirando l’attenzione per l’elevato valore attribuito a questi meloni.
Incredibile ma vero. In Giappone una coppia di meloni (con la minuscola) pregiati, coltivati nell’isola di Hokkaido, è stata battuta all’asta al prezzo record di 5,8 milioni di yen, equivalenti a 31.400 euro. Superando il precedente massimo storico di 5 milioni di yen stabilito nel 2019. Ad aggiudicarsi i frutti più costosi del mondo, della varietà cantalupo, è stata la Futami Seika, un grossista di frutta e verdura con sede a Kushiro. In Giappone due meloni venduti a 31.400 euro. I meloni saranno esposti presso il supermercato Sakuragaoka di Keio Store, nella città di Tama, a ovest di Tokyo, prima dell’inizio delle degustazioni la prossima settimana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Una mela in Giappone costa 1 €, ed ecco il perché
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