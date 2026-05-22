I frutti più cari del mondo | in Giappone due meloni pregiati battuti all’asta per oltre 31mila euro

In Giappone, due meloni coltivati nell’isola di Hokkaido sono stati venduti all’asta per oltre 31.000 euro. La vendita ha raggiunto un prezzo record di 5,8 milioni di yen. Si tratta di frutti considerati tra i più costosi al mondo, grazie alle loro caratteristiche di pregio. La transazione è avvenuta in un’asta dedicata a prodotti di alta qualità, attirando l’attenzione per l’elevato valore attribuito a questi meloni.

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