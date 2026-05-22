I conti in rosso della Premier League | un miliardo di perdite Così continua a bruciare più soldi di quelli che produce
Per la prima volta, le squadre inglesi sono arrivate in finale in tutte e tre le principali competizioni europee. Tuttavia, i conti della Premier League mostrano una perdita complessiva di un miliardo di euro, con le società che continuano a spendere più di quanto incassano. Questa situazione evidenzia un disallineamento tra le spese e le entrate, mentre le squadre si preparano alle partite decisive in ambito internazionale. La crescita delle partecipazioni europee non sembra aver evitato le difficoltà finanziarie del campionato.
Per la prima volta, l’ Inghilterra ha squadre finaliste in ciascuna delle tre competizioni europee. Due delle quali, la scorsa stagione, furono vinte da inglesi (l’ Europa League dal Tottenham, oltretutto in una sfida tutta british con il Manchester United; la Conference dal Chelsea ), mentre in Champions l ’Arsenal si fermò alle semifinali. Presenze massicce, destinate verosimilmente a proseguire nei prossimi anni, visto che la Premier è un colosso economico senza eguali. Eppure, è anche un pozzo senza fondo che brucia denaro a getto continuo, come emerso dai dati sulla gestione finanziaria 202425, pubblicati nella loro interezza quasi un anno dopo la fine della stessa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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