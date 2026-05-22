I conti in rosso della Premier League | un miliardo di perdite Così continua a bruciare più soldi di quelli che produce

Per la prima volta, le squadre inglesi sono arrivate in finale in tutte e tre le principali competizioni europee. Tuttavia, i conti della Premier League mostrano una perdita complessiva di un miliardo di euro, con le società che continuano a spendere più di quanto incassano. Questa situazione evidenzia un disallineamento tra le spese e le entrate, mentre le squadre si preparano alle partite decisive in ambito internazionale. La crescita delle partecipazioni europee non sembra aver evitato le difficoltà finanziarie del campionato.

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