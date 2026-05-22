Nei primi cinque mesi dell'anno, i dati ufficiali indicano una diminuzione del 54% degli arrivi irregolari rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, che a sua volta aveva già registrato un calo del 60% rispetto all'inizio del nostro insediamento. Nel frattempo, un leader politico ha ribadito l'intenzione di proseguire con il progetto di realizzazione di centri di accoglienza in Albania, ritenendoli fondamentali per il futuro delle politiche migratorie. Questa decisione viene mantenuta nonostante le discussioni e le critiche mosse in vari ambiti.

TESTO ARTICOLO “Nei primi cinque mesi dell'anno gli arrivi irregolari si sono ridotti del 54% rispetto a un dato consolidato dell'anno precedente che era già in calo del 60% rispetto a quando ci siamo insediati”. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dal festival dell’Economia di Trento, ha snocciolato i numeri relativi al contrasto dell’immigrazione clandestina relativi all’operato di questo esecutivo, che dimostrano gli ottimi risultati raggiunti nonostanti i diversi tentativi di rallentamento delle politiche di controllo. Soprattutto, ha aggiunto, “c'è un impegno che stiamo portando avanti sulla maggiore efficacia dei rimpatri. Abbiamo portato il rapporto tra rimpatri e arrivi regolari dal 10,2% al 34%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “I centri in Albania caratterizzeranno il nostro futuro”. Piantedosi tira dritto sul progetto italiano

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