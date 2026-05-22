Nel locale di Bellaria, un evento musicale ha visto protagonista il gruppo Casino Royale, che ha portato sul palco un repertorio di brani dal passato che ancora trovano spazio nel presente. Durante la serata, i musicisti hanno eseguito canzoni che, nonostante il passare del tempo, continuano a comunicare con il pubblico. La serata ha coinvolto gli spettatori in un’esperienza che ha unito generazioni diverse attraverso la musica. La performance si è conclusa con il pubblico che ha mostrato entusiasmo e partecipazione.

Ci sono dischi che non tornano indietro: restano lì, a misurare quanto il tempo abbia cambiato chi li ascolta e quanto, invece, certe canzoni continuino a parlare al presente. Il 17 luglio il Beky Bay di Bellaria Igea Marina accende il palco sul mare per i Casino Royale, che porteranno in Riviera il tour dei trent’anni di ‘Sempre più vicini’. Per la band milanese, nata nel 1987 nella Milano post punk, non sarà una semplice operazione nostalgia. ‘Sempre più vicini’ fu uno degli album capaci di spostare il baricentro della musica alternativa italiana: ragga, hip hop, rock di matrice black e crossover convivevano in un suono urbano, morbido in superficie ma attraversato da una forte tensione espressiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I Casino Royale accendono il Beky Bay di Bellaria

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