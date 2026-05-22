I carabinieri fermano la festa vip d’Italia | chi c’era e cosa stavano facendo

Da caffeinamagazine.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri sono intervenuti durante una festa privata su un’isola italiana, nota per il turismo internazionale. Alla serata partecipavano numerosi ospiti, alcuni dei quali sono stati identificati e ascoltati dalle forze dell’ordine. La festa si svolgeva in un’area privata, con presenza di musica, drink e un afflusso consistente di persone. La situazione è stata gestita senza incidenti, e sono state avviate le procedure per chiarire eventuali violazioni delle normative vigenti.

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C’era tutto il sapore di una notte speciale, di quelle destinate a restare nella memoria di un’isola abituata sì al turismo internazionale, ma non sempre a eventi così carichi di volti celebri e suggestioni cinematografiche. A Stromboli, nel cuore delle Eolie, una serata nata per celebrare il cinema e la convivialità si è trasformata in poche ore in un piccolo caso, capace di accendere polemiche e riflessioni sulla gestione del territorio. Tra musica, risate e brindisi, il clima sembrava quello delle grandi occasioni: attori, regista e membri della troupe si erano ritrovati in un locale dell’isola per condividere un momento di festa, reso ancora più speciale dal compleanno dell’attore britannico Josh O’Connor. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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