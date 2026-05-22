I Bar33 raccontano i vent’anni nell’era dell’intelligenza artificiale

I Bar33 celebrano vent’anni di attività in un periodo segnato dall’avanzamento dell’intelligenza artificiale. In un’intervista, uno dei rappresentanti ha dichiarato: « Quanto è difficile vivere senza avere mai sognato. » L’affermazione sembra sottolineare il rapporto tra le aspirazioni giovanili e le sfide di un’epoca sempre più digitalizzata, in cui l’immaginazione si confronta con le trasformazioni tecnologiche. La discussione si inserisce in un quadro più ampio di riflessioni sul rapporto tra giovani, sogni e innovazione.

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« Quanto è difficile vivere senza avere mai sognato. » A vent’anni si dovrebbe ancora poter immaginare tutto. Anche quando l’alba si fa strada tra i tetti di Roma dopo una notte passata a fare i conti con una relazione finita male, con il dubbio di non essere stati capiti, con la paura di avere dato troppo peso a qualcosa che per l’altro era soltanto un passatempo. Ed è proprio “ Passatempo ” il titolo del singolo di debutto dei Bar33, disponibile da venerdì 22 maggio su tutte le piattaforme digitali. Il brano nasce dall’esigenza di raccontare un rapporto vissuto in modo opposto dai due protagonisti — da una parte con leggerezza, dall’altra... 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - I Bar33 raccontano i vent’anni nell’era dell’intelligenza artificiale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Opportunità lavorative nell’era dell’intelligenza artificialeCome l’innovazione digitale sta trasformando professioni, competenze e prospettive occupazionali. Come i libri possono sopravvivere nell'era dell'Intelligenza artificialeIl caso scoperto di recente dal New York Times e che riguarda la casa editrice Hachette, scivolata sulla buccia di banana di un libro pubblicato in...