I bambini della materna diventano ‘carabinieri per un giorno’ | la visita dei militari

Da ferraratoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I bambini della scuola materna hanno trascorso una giornata speciale grazie alla visita di alcuni militari. Durante l’evento, i bambini hanno potuto conoscere da vicino le uniformi e le attrezzature dei carabinieri, e hanno partecipato a dimostrazioni e attività pratiche organizzate dai militari stessi. L’iniziativa si è svolta presso il centro per l’infanzia Nostra Signora di Lourdes di Comacchio, offrendo ai piccoli un’esperienza diversa dal solito, ricca di momenti di scoperta e di divertimento.

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Una giornata diversa dal solito e ricca di emozioni ha animato il centro per l’infanzia Nostra Signora di Lourdes di Comacchio. Nella mattinata di martedì 19, circa 50 bambini hanno ricevuto la visita del Comandante e del personale del Nucleo Operativo e Radiomobile dei carabinieri di Comacchio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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