I bambini della materna diventano ‘carabinieri per un giorno’ | la visita dei militari

I bambini della scuola materna hanno trascorso una giornata speciale grazie alla visita di alcuni militari. Durante l’evento, i bambini hanno potuto conoscere da vicino le uniformi e le attrezzature dei carabinieri, e hanno partecipato a dimostrazioni e attività pratiche organizzate dai militari stessi. L’iniziativa si è svolta presso il centro per l’infanzia Nostra Signora di Lourdes di Comacchio, offrendo ai piccoli un’esperienza diversa dal solito, ricca di momenti di scoperta e di divertimento.

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Una giornata diversa dal solito e ricca di emozioni ha animato il centro per l’infanzia Nostra Signora di Lourdes di Comacchio. Nella mattinata di martedì 19, circa 50 bambini hanno ricevuto la visita del Comandante e del personale del Nucleo Operativo e Radiomobile dei carabinieri di Comacchio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il Signor Carabiniere fa la guardia alla città dei giocattoli! Sullo stesso argomento Le scarpe dei postini della provincia di Sondrio diventano pavimenti antitrauma per i bambiniGli oltre 140 portalettere della provincia di Sondrio sono tra i protagonisti del progetto di Poste Italiane “Scarpa vecchia fa buon gioco”. A Grinzane Cavour i bambini della Materna imparano l’educazione stradale insieme al vigile urbano x.com Consigli di Libri per Bambini della Scuola Materna reddit A Grinzane Cavour i bambini della Materna imparano l’educazione stradale insieme al vigile urbanoUna mattinata tra segnali, attraversamenti e piccole regole quotidiane per avvicinare i più piccoli alla sicurezza stradale ... targatocn.it Anziani e bambini insieme per un mese: i laboratori di lettura e creatività a LambrateGli ospiti della rsa I Mulini di Lambrate, gestita dal gruppo Sereni Orizzonti, e i bambini della scuola dell'infanzia Pini hanno concluso giovedì scorso Fili di storie. Il progetto ha unito generaz ... milanotoday.it