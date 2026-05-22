I bambini del terremoto | viaggio a Gemona del Friuli 50 anni dopo
A cinquant’anni dal terremoto che colpì Gemona del Friuli, si ripercorrono le vicende di chi ha vissuto quei momenti e di come la città si sia ricostruita nel tempo. La memoria di quegli eventi si mescola alle storie di bambini e famiglie che hanno affrontato la tragedia, lasciando tracce indelebili nella vita quotidiana. Un viaggio tra passato e presente permette di capire come la comunità abbia affrontato le sfide e come i ricordi siano ancora vivi nel tessuto urbano e nelle persone.
Gemona del Friuli (Udine), 22 maggio 2026 - Prima e dopo il terremoto. I ricordi e la vita sono catalogati così. Il cuore della storia di Gemona – la storia del terremoto del Friuli, 6 maggio e 15 settembre 1976, poco meno di mille morti ufficiali – è raccontata in modo suberbo e straziante nelle sale del castello, c’è ancora la gru a ricordare una ricostruzione complessa ma eseguita a regola d’arte. Camminare per le strade della cittadina 50 anni dopo, percorrere la parte bassa e la parte alta, vuol dire comprendere prima di tutto il culto della memoria, che lascia tracce ovunque, lungo le strade vestite a festa dal Tricolore per il passaggio del Giro d’Italia, nel duomo, splendido, ma basta entrare per vedere che le colonne sono storte, quello è il segno dell’Orcolat. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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