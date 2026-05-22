I bambini del terremoto | viaggio a Gemona del Friuli 50 anni dopo

A cinquant’anni dal terremoto che colpì Gemona del Friuli, si ripercorrono le vicende di chi ha vissuto quei momenti e di come la città si sia ricostruita nel tempo. La memoria di quegli eventi si mescola alle storie di bambini e famiglie che hanno affrontato la tragedia, lasciando tracce indelebili nella vita quotidiana. Un viaggio tra passato e presente permette di capire come la comunità abbia affrontato le sfide e come i ricordi siano ancora vivi nel tessuto urbano e nelle persone.

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