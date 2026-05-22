I bambini continuano a morire Papa Leone chiesto il suo intervento | appello disperato
Durante la visita in una zona della regione, il Papa ha ricevuto un appello urgente da parte di un rappresentante locale, che ha riferito che i bambini continuano a morire. La richiesta di un intervento diretto è stata fatta in un momento di particolare attenzione per le comunità della Terra dei Fuochi, un’area che si estende su novanta Comuni tra le province di Napoli e Caserta. La visita del Pontefice ha coinvolto anche le persone di questa regione, sottolineando la preoccupazione per le condizioni di salute dei più giovani.
La visita del Papa ad Acerra rappresenta un momento di fondamentale importanza per le comunità della Terra dei Fuochi, un territorio vasto che comprende novanta Comuni situati tra le province di Napoli e Caserta. Questo drammatico scenario è da anni al centro delle cronache a causa dell’inquinamento ambientale provocato dallo sversamento illegale di rifiuti industriali, spesso gestito dalla criminalità organizzata. Domani, all’interno della cattedrale, circa trecento familiari di vittime di questo disastro ecologico si riuniranno per incontrare il Pontefice, portando con sé il peso di un dolore immenso e la speranza di non essere dimenticati dalle istituzioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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