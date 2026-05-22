I bambini continuano a morire Papa Leone chiesto il suo intervento | appello disperato

Durante la visita in una zona della regione, il Papa ha ricevuto un appello urgente da parte di un rappresentante locale, che ha riferito che i bambini continuano a morire. La richiesta di un intervento diretto è stata fatta in un momento di particolare attenzione per le comunità della Terra dei Fuochi, un’area che si estende su novanta Comuni tra le province di Napoli e Caserta. La visita del Pontefice ha coinvolto anche le persone di questa regione, sottolineando la preoccupazione per le condizioni di salute dei più giovani.

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