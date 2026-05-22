Hull-Middlesbrough finale playoff sabato 23 maggio 2026 ore 16 | 30 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio 2026 alle 16:30 si disputerà a Wembley la finale playoff di Championship tra Hull City e Middlesbrough. Dopo l'esclusione del Southampton per lo scandalo Spygate, il Middlesbrough, che aveva perso in semifinale, si è qualificato per la partita decisiva. Le due squadre si sfideranno per ottenere la promozione in Premier League. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici saranno disponibili prima del calcio d’inizio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A seguito dell’esclusione del Southampton per lo scandalo Spygate, il Middlesbrough, che era stato eliminato in semifinale, sabato pomeriggio a Wembley affronterà l’Hull City nella finale dei playoff di Championship. Il club della South Coast, il cui ricorso è stato respinto, partirà anche con quattro punti di penalizzazione nel prossimo campionato, con i calciatori che hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

hull middlesbrough finale playoff sabato 23 maggio 2026 ore 16 30 formazioni quote pronostici
© Infobetting.com - Hull-Middlesbrough (finale playoff sabato 23 maggio 2026 ore 16:30): formazioni, quote, pronostici
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Hull City 1-4 Middlesbrough LIVE | Championship Watchalong

Video Hull City 1-4 Middlesbrough LIVE | Championship Watchalong

Sullo stesso argomento

Middlesbrough-Southampton (sabato 09 maggio 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronosticiIl Middlesbrough ospita il Southampton nel primo round di un confronto molto serrato nel quale i Saints, in base alle quote offerte dai bookmaker per...

Middlesbrough-Southampton (sabato 09 maggio 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici. Almeno tre gol al Riverside StadiumIl Middlesbrough ospita il Southampton nel primo round di un confronto molto serrato nel quale i Saints, in base alle quote offerte dai bookmaker per...

Finale playoff Championship Hull City-Middlesbrough, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioniLe informazioni su Hull City-Middlesbrough, finale dei playoff di Championship: le formazioni e come seguire il match. msn.com

Southampton escluso dalla finale playoff per la Premier League: l'Hull City vuole la promozione direttaRespinto il ricorso dei Saints, ma arrivano nuovi dubbi sulla finale dei playoff di Championship. msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web