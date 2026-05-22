Hull-Middlesbrough finale playoff sabato 23 maggio 2026 ore 16 | 30 | formazioni quote pronostici
Sabato 23 maggio 2026 alle 16:30 si disputerà a Wembley la finale playoff di Championship tra Hull City e Middlesbrough. Dopo l'esclusione del Southampton per lo scandalo Spygate, il Middlesbrough, che aveva perso in semifinale, si è qualificato per la partita decisiva. Le due squadre si sfideranno per ottenere la promozione in Premier League. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici saranno disponibili prima del calcio d’inizio.
A seguito dell’esclusione del Southampton per lo scandalo Spygate, il Middlesbrough, che era stato eliminato in semifinale, sabato pomeriggio a Wembley affronterà l’Hull City nella finale dei playoff di Championship. Il club della South Coast, il cui ricorso è stato respinto, partirà anche con quattro punti di penalizzazione nel prossimo campionato, con i calciatori che hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Hull City 1-4 Middlesbrough LIVE | Championship Watchalong
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