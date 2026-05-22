L'autore dello show si è scagliato contro la parte malata del fandom accusandolo di alimentare una macchina di odio fuori controllo, specialmente nel dibattito sui social Uno dei creatori di House of the Dragon ha criticato duramente quei fan che hanno cercato di alimentare una guerra tra i membri del cast. Ogni fandom, purtroppo, ha un lato tossico che finisce per gettare una cattiva luce sul resto della community. È successo con molti film e franchise, da Star Wars a Il Signore degli Anelli e molti altri. È accaduto anche con Game of Thrones, soprattutto dopo il finale deludente della serie. House of the Dragon e gli insulti razzisti al cast Anche la serie prequel House of the Dragon ha avuto la sua buona dose di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - House of the Dragon, l’autore contro il fandom tossico: “Sono una macchina di odio”

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A Game Of Thrones Actor LASHES OUT At Fans Who Want A DIFFERENT Ending!

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