Hockey Blue Factor a un passo dalla salvezza | serve la vittoria
La squadra di hockey Blue Factor si avvicina alla salvezza e ha bisogno di una vittoria per ottenere il risultato desiderato. La federazione ha introdotto un nuovo regolamento che potrebbe influenzare le sorti della squadra, mentre i calcoli per raggiungere l’obiettivo prevedono specifici risultati da parte di altre squadre coinvolte. La situazione rimane aperta e dipende dai prossimi incontri, con la squadra che si prepara a giocarsi tutto in questa fase finale della stagione.
? Domande chiave Come può il nuovo regolamento federale cambiare il destino della Blue Factor?. Quale combinazione di risultati serve esattamente a Bracali per la salvezza?. Chi sono i giocatori chiave che devono fermare l'attacco del Giovinazzo?. Perché la vittoria è l'unica via per superare il divario in classifica?.? In Breve Nuovo criterio Federazione Skate Italia favorisce Castiglione in caso di parità di punti.. Lasorsa ed Esquibel hanno segnato 26 reti ciascuno per la Blue Factor.. Cardoso e Clavel hanno messo a segno rispettivamente 30 e 23 reti.. Giovinazzo ha 17 punti contro gli 11 della squadra di Massimo Bracali.. Il sabato prossimo il palazzetto Pansini di Giovinazzo ospiterà la sfida decisiva per la salvezza della Blue Factor di Castiglione della Pescaia, che affronta l’HcC in un contesto di playout estremamente serrato. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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