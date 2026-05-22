Una biologa è stata aggredita nel Lodigiano mentre cercava di aiutare un cane in difficoltà. La donna si trovava a bordo della sua auto quando ha notato il cane sul ciglio della strada e si è fermata per prestare assistenza. Improvvisamente, è stata colpita con un coltello, riportando ferite che hanno richiesto il ricovero in ospedale. La scena è avvenuta in un'area isolata e ancora non sono state rese note le ragioni dell'aggressione. La donna si trova attualmente sotto osservazione medica.

Tutto è iniziato quando la donna, a bordo della sua auto, ha notato un ragazzo con un cane in difficoltà sul ciglio della strada. "Ho abbassato il finestrino e gli ho chiesto se ci fossero problemi - racconta Maria Oggioni ai microfoni del Tg1 -. Lui mi ha risposto solo cane. cane.. Poi, all’improvviso, mi è venuto contro urlando dammi i soldi. Ho visto il coltello e ho alzato il braccio per difendermi". L’aggressore l’ha colpita tre volte, all’addome e al braccio, prima di dileguarsi nei campi circostanti, lasciandola sanguinante all’interno dell’abitacolo. L'aggressione alla biologa 54enne è avvenuta a Castel Gerundo, nel Lodigiano.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho pensato di morire, ma aiuterei ancora chi è in difficoltà”, la biologa accoltellata nel Lodigiano ancora ricoverata

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AI DramaShe Woke Up in the 1970s. First Thing She Did: Slap.

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