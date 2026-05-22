Durante la conferenza stampa di Cannes 2026 dedicata al film La Bola Negra, l’attrice Penélope Cruz ha condiviso un momento difficile vissuto sul set, affermando di aver pensato di morire. La Cruz ha parlato di un episodio che l’ha colpita profondamente senza entrare nei dettagli specifici. La partecipazione all’evento ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, che hanno riportato le sue parole senza commenti ulteriori. La conferenza si è concentrata anche sulla presentazione del film e sulla carriera dell’attrice.

Durante la conferenza stampa di Cannes 2026 per il film La Bola Negra, Penélope Cruz è tornata a parlare di un episodio drammatico avvenuto durante le riprese della pellicola: l’attrice spagnola ha scoperto di avere un potenziale aneurisma cerebrale proprio alla vigilia delle scene più impegnative del film, quelle in cui il suo personaggio si esibisce come cantante di cabaret davanti ai soldati. Cruz ha raccontato il momento esatto in cui ha ricevuto la notizia dal medico: “ Stavo per uscire, mi stavo mettendo la parrucca, quando mi hanno detto: ‘Apparentemente hai un aneurisma cerebrale’ “. La reazione dell’attrice è stata di shock totale: “ Pensavo di essere sul punto di morire. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Ho pensato di morire”: il dramma di Penélope Cruz sul set raccontato a Cannes 2026

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