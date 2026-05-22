Ho la glicemia leggermente alta | devo mettermi a dieta?

Durante un controllo del sangue effettuato in gravidanza, è stata riscontrata una glicemia leggermente superiore alla norma, anche se il test da carico di glucosio è risultato nei limiti previsti. La paziente si interroga se questa condizione richieda l’adozione di una dieta specifica. I risultati degli esami sono stati comunicati dal medico, che ha rilevato una glicemia leggermente alta senza altri valori alterati nel test da carico. La questione riguarda la gestione di questa situazione durante la gravidanza.

Salve dottore, durante i classici esami del sangue per la gravidanza mi hanno mi hanno trovato la glicemia leggermente alta, ma il test da carico di glucosio era nella comunque norma. In questo caso è necessario una dieta particolare per evitare il diabete gestazionale o posso stare tranquilla? Buongiorno signora, non sapendo il valore della glicemia mi limiterò a rispondere in modo generale. Generalmente chi ha una curva glicemica eseguita tra 24 e 28 settimane negativa ha circa il 5% di probabilità di averlo successivamente. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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