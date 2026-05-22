Un commento relativo alla vicenda delle corone russe poste sul cippo dedicato alle vittime è stato fatto da un rappresentante che ha spiegato di aver chiesto di rimuovere esclusivamente i simboli legati alla propaganda russa. La dichiarazione si riferisce all’articolo pubblicato ieri, in cui si tratta della rimozione di alcune decorazioni dal monumento commemorativo. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altri interventi o motivazioni oltre a questa richiesta specifica.

A proposito dell’articolo pubblicato ieri sulle corone russe rimosse dal cippo per le vittime dell’ Eccidio del Cavalcavia, la professoressa Sofia Ventura, citata in merito, interviene per precisare il contenuto della sua corrispondenza con il Comune: "Mentre l’articolo è corretto, il sottotitolo è fuorviante e ingannevole. Scrivere che avrei addirittura ‘intimato’ ’di togliere fiori e cartigli per i combattenti sovietici’ suggerisce indebitamente, infatti, che mettessi in discussione il ricordo di quei combattenti, cosa che non è. Peraltro io non ho ‘intimato’ nulla. Quindi allego il testo della Pec che avevo indirizzato al Sindaco dove spiego le mie ragioni e faccio la mia richiesta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ho chiesto di togliere soltanto i simboli della propaganda russa"

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