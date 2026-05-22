hiv lo stigma che colpisce le donne e i ritardi nella diagnosi

Nel corso del 2024, le diagnosi di HIV in Italia hanno mostrato una differenza significativa tra uomini e donne. In particolare, il 79% dei casi riguarda gli uomini, mentre le donne rappresentano circa il 21%. Questa distribuzione evidenzia una disparità di genere nelle diagnosi, con un numero di casi più elevato tra gli uomini. La questione dello stigma legato all'HIV colpisce in modo particolare le donne, contribuendo a ritardi nelle diagnosi e nelle eventuali cure.

Nel 2024 le nuove diagnosi di Hiv in Italia hanno riguardato gli uomini nel 79% dei casi e le donne nel 20,8%. Eppure il peso sociale della malattia grava in modo sproporzionato proprio sulle donne. Il congresso Icar – Italian conference on Aids and antiviral research – in corso a Catania ha approfondito i limiti riscontrati dalle donne che convivono con l’Hiv, abbozzando possibili soluzioni. Lo stigma dell’Hiv. Nonostante le terapie antiretrovirali inibiscano la trasmissione del virus ad altre persone, “è ancora difficile vivere serenamente con l’Hiv a causa dello stigma, soprattutto per le donne e in particolare per coloro che vivono in condizioni socioeconomiche svantaggiate”, sottolinea Ilenia Pennini, co-presidente del Congresso Icar e responsabile salute di Arcigay. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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