Hellas Verona vs Roma trentottesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
La partita tra Hellas Verona e Roma si disputa nell’ultima giornata del campionato di Serie A 20252026. Gli scaligeri vogliono concludere la stagione con un risultato positivo dopo aver subito la retrocessione, mentre i giallorossi sono impegnati a conquistare un posto in Champions League. La sfida si svolge allo stadio locale, con le formazioni che si preparano a scendere in campo per 90 minuti di gioco. La partita sarà trasmessa su canali dedicati e piattaforme online.
Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Gli scaligeri cercano un sussulto d’orgoglio per chiudere dignitosamente dopo la retrocessione, mentre i giallorossi si giocano la qualificazione in Champions League. Hellas Verona vs Roma si giocherà domenica 24 maggio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Bentegodi. HELLAS VERONA VS ROMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli scaligeri giocano senza pensieri, in virtù della retrocessione matematica in Serie B. Nonostante un’annata complessa, la squadra di Sammarco si è tolta qualche soddisfazione, come i pareggi contro Inter e Juventus. I giallorossi si giocano il tutto per tutto per centrare la qualificazione alla Champions League che manca da troppo tempo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
PRONOSTICI DELLA GIORNATA DI SERIE A 2025-2026!
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Alla avgörande matcher för Champions League-kvalet spelas söndagen den 24 maj 2026 kl. 20:45: - Milan vs. Cagliari (San Siro) - Hellas Verona vs. Roma (Marcantonio Bentegodi) - Torino vs. Juventus (Stadio Olimpico Grande Torino) - Cremonese vs. Com x.com
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