Hellas Verona vs Roma trentottesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Hellas Verona e Roma si disputa nell’ultima giornata del campionato di Serie A 20252026. Gli scaligeri vogliono concludere la stagione con un risultato positivo dopo aver subito la retrocessione, mentre i giallorossi sono impegnati a conquistare un posto in Champions League. La sfida si svolge allo stadio locale, con le formazioni che si preparano a scendere in campo per 90 minuti di gioco. La partita sarà trasmessa su canali dedicati e piattaforme online.

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