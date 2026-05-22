Hellas Verona-Roma | le probabili formazioni e dove vedere la partita
Domenica 24 maggio si svolgerà la partita tra Hellas Verona e Roma, valida per la 38esima giornata di Serie A, al stadio Bentegodi. La sfida vedrà le due squadre affrontarsi in una giornata che conclude il campionato di questa stagione. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile su piattaforme streaming, con le formazioni che saranno annunciate poco prima del calcio d'inizio. Entrambe le squadre scenderanno in campo con le rispettive probabili formazioni.
Domenica 24 maggio la Roma al Bentegodi giocherà contro l’Hellas Verona il match valido per la 38esima giornata di Serie A. Partita importantissima per i giallorossi che in caso di vittoria conquisterebbero la qualificazione alla prossima Champions League indipendentemente dai risultati di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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Alla avgörande matcher för Champions League-kvalet spelas söndagen den 24 maj 2026 kl. 20:45: - Milan vs. Cagliari (San Siro) - Hellas Verona vs. Roma (Marcantonio Bentegodi) - Torino vs. Juventus (Stadio Olimpico Grande Torino) - Cremonese vs. Com x.com
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