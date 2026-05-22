Hellas Verona-Roma | le probabili formazioni e dove vedere la partita

Domenica 24 maggio si svolgerà la partita tra Hellas Verona e Roma, valida per la 38esima giornata di Serie A, al stadio Bentegodi. La sfida vedrà le due squadre affrontarsi in una giornata che conclude il campionato di questa stagione. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile su piattaforme streaming, con le formazioni che saranno annunciate poco prima del calcio d'inizio. Entrambe le squadre scenderanno in campo con le rispettive probabili formazioni.

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