Hantavirus sale a 12 il numero dei casi | confermato un nuovo contagio

Il numero di casi di hantavirus collegati alla nave da crociera MV Hondius è salito a 12, con un nuovo contagio confermato nei Paesi Bassi. Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato questa notizia, senza fornire dettagli sulle condizioni dei pazienti o sulle misure adottate. L’epidemia si è sviluppata dopo il viaggio della nave, e la conferma di un ulteriore caso contribuisce ad aumentare la preoccupazione sulla diffusione del virus.

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