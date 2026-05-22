Hantavirus sale a 12 il numero dei casi | confermato un nuovo contagio
Il numero di casi di hantavirus collegati alla nave da crociera MV Hondius è salito a 12, con un nuovo contagio confermato nei Paesi Bassi. Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato questa notizia, senza fornire dettagli sulle condizioni dei pazienti o sulle misure adottate. L’epidemia si è sviluppata dopo il viaggio della nave, e la conferma di un ulteriore caso contribuisce ad aumentare la preoccupazione sulla diffusione del virus.
Si aggrava il bilancio dell’epidemia di hantavirus collegata alla nave da crociera MV Hondius. Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha annunciato la conferma di un nuovo caso nei Paesi Bassi. Nuovo contagio tra i membri dell’equipaggio. Secondo quanto riferito dall’Oms, il nuovo caso riguarda un membro dell’equipaggio della nave, sbarcato a Santa Cruz de Tenerife e successivamente rimpatriato nei Paesi Bassi, dove si trova in isolamento. Con questo nuovo contagio, il totale dei casi confermati sale a 12, mentre i decessi restano tre. Nessun nuovo decesso dal 2 maggio. Tedros ha precisato che non sono stati registrati ulteriori morti dal 2 maggio, data in cui l’epidemia è stata ufficialmente notificata all’Oms. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Hantavirus cruise death toll rises to five after eight confirmed infections: WHO
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