Un nuovo caso di Hantavirus è stato segnalato nei Paesi Bassi. La persona infetta faceva parte di un equipaggio e era sbarcata a Tenerife. La notizia è stata diffusa dalle autorità sanitarie locali, senza fornire altri dettagli sul soggetto o sulle circostanze del contagio. Finora non sono stati annunciati ulteriori sviluppi o misure specifiche conseguenti alla scoperta. La situazione viene monitorata per valutare eventuali rischi o contagi collegati.

E' stato registrato un nuovo contagio di Hantavirus nei Paesi Bassi: si tratta di un membro dell'equipaggio che era sbarcato a Tenerife Un membro dell’equipaggio della nave da crocieraMV Hondius, che era sbarcata aTenerife, e dove erano stati registrati i casi diHantavirus, adesso, dopo essere rientrato nei Paesi Bassi, è risultato positivo alla malattia. A darne notizia il direttore generale dell’Om, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che ha aggiornato il numero dei contagi che, adesso, sale a 12 (compresi i 3 decessi). Il direttore ha scritto su X: “Continuiamo a esortare i Paesi colpiti a monitorare attentamente tutti i passeggeri e l’equipaggio per il resto del periodo di quarantena. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Hantavirus, nuovo caso positivo nei Paesi Bassi: era un membro dell’equipaggio

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