Hantavirus la testimonianza in esclusiva del marittimo napoletano in isolamento
Un marittimo napoletano si trova in isolamento da dieci giorni e condivide la sua esperienza. Per trascorrere il tempo, utilizza principalmente la PlayStation 5 e ha ripreso alcune abitudini di quegli anni in cui la pandemia da COVID-19 aveva influenzato le giornate di molte persone. La sua testimonianza riguarda anche il confronto tra la vita quotidiana prima e dopo l'inizio dell'isolamento. Nessun altro dettaglio sulle sue condizioni di salute o sui motivi che lo hanno portato in isolamento.
Vive in isolamento da ormai dieci giorni; va avanti a forza di PlayStation 5 e ha riscoperto i ritmi di vita degli anni della pandemia da COVID-19. Si addormenta a notte inoltrata e si sveglia intorno a mezzogiorno il marittimo napoletano 24enne finito in quarantena dopo essersi imbarcato lo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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