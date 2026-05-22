Hantavirus la testimonianza in esclusiva del marittimo napoletano in isolamento

Un marittimo napoletano si trova in isolamento da dieci giorni e condivide la sua esperienza. Per trascorrere il tempo, utilizza principalmente la PlayStation 5 e ha ripreso alcune abitudini di quegli anni in cui la pandemia da COVID-19 aveva influenzato le giornate di molte persone. La sua testimonianza riguarda anche il confronto tra la vita quotidiana prima e dopo l'inizio dell'isolamento. Nessun altro dettaglio sulle sue condizioni di salute o sui motivi che lo hanno portato in isolamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui