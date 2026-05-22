Hantavirus ancora un contagio I numeri e il caso navi da crociera
Un nuovo caso di hantavirus si è verificato a seguito di un'epidemia che ha coinvolto passeggeri ed equipaggio di una nave da crociera. Gli esperti avevano previsto un lungo periodo di incubazione del virus e ora si registrano i primi riscontri concreti. I numeri relativi ai contagi continuano a crescere, facendo salire l’attenzione sulla diffusione del patogeno in ambito marittimo. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle misure adottate.
Gli esperti l’avevano previsto, dati tempi molto lunghi di incubazione del patogeno: e ora ci siamo. L’ epidemia di hantavirus tra passeggeri ed equipaggio della nave da crociera MV Hondius ha portato a un nuovo caso. L’annuncio arriva dal direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso di un media breafing all’Agenzia di Ginevra dedicato all’epidemia di Ebola in Africa. “Oggi, i Paesi Bassi hanno confermato un nuovo cas o tra un membro dell’equipaggio sbarcato a Tenerife, rimpatriato nei Paesi Bassi e da allora in isolamento. Attualmente – ha chiarito il dottor Tedros – si registrano 12 casi e 3 decessi” legati al focolaio di hantavirus. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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1/2 Quelli che oggi vi dicono che l' #hantavirus è un pericolo mondiale sono gli stessi che vi dicevano che il finto #vaccino #COVID impediva il contagio Ed ancora più grave, sono gli stessi che hanno cercato in tutti i modi di normalizzare gli #Epstein files Se c x.com
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