Hantavirus ancora un contagio I numeri e il caso navi da crociera

Un nuovo caso di hantavirus si è verificato a seguito di un'epidemia che ha coinvolto passeggeri ed equipaggio di una nave da crociera. Gli esperti avevano previsto un lungo periodo di incubazione del virus e ora si registrano i primi riscontri concreti. I numeri relativi ai contagi continuano a crescere, facendo salire l’attenzione sulla diffusione del patogeno in ambito marittimo. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle misure adottate.

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