Prima del Gran Premio in Canada, Lewis Hamilton ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di ritirarsi, nonostante alcune persone abbiano espresso questa idea. Il pilota inglese ha affermato che molte persone cercano di convincerlo a smettere di gareggiare, ma lui non ci pensa minimamente. La sua posizione sembra chiara: continua a voler correre e non considera il ritiro come una possibilità imminente. Le sue parole sono arrivate in un momento di grande attenzione intorno alla sua carriera.

Lewis Hamilton non ha proprio nessuna intenzione di ritirarsi. Ma proprio nessuna. O almeno, è quanto ha dichiarato il pilota inglese prima del GP in Canada, affermando che alcuni stanno spingendo per un suo ritiro. Le sue parole sono riprese anche dal Times. Hamilton: “Resterò qui per un bel po’. Abituatevi”. “Sono ancora sotto contratto, quindi tutto è chiarissimo per me. Sì, sono ancora concentrato, sono ancora motivato, amo ancora ciò che faccio con tutto il cuore e resterò qui ancora per un bel po’, quindi abituatevi. C’è molta gente che sta cercando di mandarmi in pensione, ma non è minimamente nei miei pensieri. Sto già pensando a cosa verrà dopo e sto pianificando i prossimi cinque anni, ma sì, ho intenzione di restare qui ancora per un po’. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hamilton: “C’è molta gente che sta cercando di mandarmi in pensione, ma non è nei miei pensieri”

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