Guida senza patente e immatricolazione | fermati due giovani e sequestrate le moto
Durante un controllo in borghese ad Alfonsine, una pattuglia della Polizia locale della Bassa Romagna ha fermato due giovani a bordo di due motorini. I veicoli sono risultati privi di patente di guida e immatricolazione, e sono stati sottoposti a sequestro. L'intervento è avvenuto nel corso di un servizio volto al contrasto dell’inciviltà e delle violazioni del codice della strada nella zona. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.
Durante un controllo in borghese svolto ad Alfonsine dalla pattuglia antidegrado della Polizia locale della Bassa Romagna, alcuni agenti hanno fermato due motorini che pare stessero circolando in violazione del codice della strada.Entrambi i conducenti, non ancora maggiorenni, sarebbero stati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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