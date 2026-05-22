Guida senza patente e immatricolazione | fermati due giovani e sequestrate le moto

Durante un controllo in borghese ad Alfonsine, una pattuglia della Polizia locale della Bassa Romagna ha fermato due giovani a bordo di due motorini. I veicoli sono risultati privi di patente di guida e immatricolazione, e sono stati sottoposti a sequestro. L'intervento è avvenuto nel corso di un servizio volto al contrasto dell’inciviltà e delle violazioni del codice della strada nella zona. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

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