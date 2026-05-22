Guerre d’assedio e strategie sotto terra

Oggi alle 17, nell’aula delle Colonne del Polo Universitario Grossetano in via Ginori, si terrà una conferenza del professor Roberto Farinelli intitolata “Scavare per vincere: la dimensione sotterranea della guerra d’assedio”. L’evento si concentrerà sulle strategie militari che coinvolgono operazioni sotto terra e sul ruolo di queste tecniche nelle guerre di assedio, offrendo un approfondimento sulle metodologie impiegate e sugli aspetti storici e pratici di tali interventi.

Oggi alle 17 nell’aula delle Colonne del Polo Universitario Grossetano, in via Ginori, il professor Roberto Farinelli terrà una conferenza dal titolo ’Scavare per vincere: la dimensione sotterranea della guerra d’assedio ’. L’evento è organzzato dalla Società Dante Alighieri in collaborazione con Fondazione Polo Universitario Grossetano. Mura e torri, catapulte e arieti non raccontano tutta la storia dei conflitti che avvenivano durante il Medioevo. L’assedio era anche ingegneria, psicologia, tempi lunghi e il suo esito si decideva spesso sotto terra; qui si combatteva un’altra guerra fatta di gallerie, sabotaggi e crolli improvvisi. I genieri scavavano per intercettare e far cedere le protezioni nemiche dall’interno, trasformando il sottosuolo nel vero campo di battaglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Siege of Amida: The Tunnel Strategy That Suffocated Roman Soldiers

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